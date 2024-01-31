У Байдена хочуть повернути лідерство в допомозі Україні. Не засуджують союзників за песимізм

Джон Кірбі (скриншот)

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США все ще сподіваються на ухвалення додаткового фінансування для України, що допоможе їм отримати статус лідера в підтримці України. Про це повідомляє Голос Америки.

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"Ми сподіваємось, президент сподівається, що ми приймемо фінансування та зможемо повернутися до статусу світового лідера у підтримці України", – сказав він.

У Кірбі запитали, як у Білому домі ставляться до того, що деякі європейські лідери висловлюються більш песимістично щодо надання Вашингтоном допомоги Києву.

Він відповів: "Лідерам у Європі та інших місцях світу можна пробачити, що вони думають, як їм підтримати Україну в разі, якщо США не зможуть цього зробити через те, що відбувається на Капітолійському пагорбі".

Байден говорив, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

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