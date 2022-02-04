У Байдена не исключили упреждающих санкций против России

В администрации президента США Джо Байдена не исключили введения упреждающих санкций против России для сдерживания ее от новой волны агрессии против Украины. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Джен Псаки.

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Один из репортеров отметил, что в конгрессе США намерены включить некоторые упреждающие санкции против РФ в законодательство. Он спросил, является ли это красной линией для Белого дома.

Псаки ответила, что США ранее уже вводили предварительные санкции.

"Мы никогда не устанавливали красные линии (по этому вопросу. – Ред.). Я не ставлю красную черту. Мы заранее вводили санкции и обсуждаем с конгрессом закон", – сказала она.

По ее словам, подход США заключается в том, что пакет сокрушительных санкций, который обсуждается в Вашингтоне, является сдерживающим фактором. Она добавила, что "сдерживающее воздействие" уже можно увидеть на российских рынках.

Президент Владимир Зеленский неоднократно настаивал: санкции должны вводиться до возможной новой волны агрессии РФ, а не после.

19 января Байден пригрозил России невиданными санкциями в случае нового вторжения в Украину. В частности, он заявил, что российские банки не смогут делать операции с долларом.

23 января госсек США Энтони Блинкен заявил, что если санкции ввести сейчас, то будет утрачен "сдерживающий эффект".

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Марк Сировой

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