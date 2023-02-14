У Байдена ответили сторонникам Трампа насчет помощи Украине: Незаполненного чека нет
В Белом доме ответили на критику военной и финансовой помощи Украине, в авангарде которой стоят сторонники 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил представитель администрации президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, цитирует его Укринформ.
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По его словам, в помощи Украине никогда не было "незаполненного чека". Он отметил, что все пакеты помощи были выделены в рамках президентских полномочий и координации с Конгрессом США.
Кирби поблагодарил законодателей Демократической и Республиканской партий в Сенате и Палате представителей за поддержку Украины и утверждение пакета помощи на $45 млрд в декабре 2022 года.
"Никакого "незаполненного чека" не существует. Все это делается в надлежащей координации и по итогам консультаций", – заявил Кирби.
- Республиканцы победили на выборах в Палату представителей Конгресса США, получив большинство в нижней палате Конгресса.
- Конгрессмены от республиканцев Майкл Маккол (штат Техас) и Майк Тернер (штат Огайо) заявили, что поддержка Украины со стороны США не будет уменьшаться, но будет более подотчетной.
- Маккол заявил, что удары Вооруженных Сил Украины по временно оккупированному Крыму, - "честная игра", так как он не является частью России по международному праву.
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