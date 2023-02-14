У Байдена ответили сторонникам Трампа насчет помощи Украине: Незаполненного чека нет

В Белом доме ответили на критику военной и финансовой помощи Украине, в авангарде которой стоят сторонники 45-го президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил представитель администрации президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, цитирует его Укринформ.

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По его словам, в помощи Украине никогда не было "незаполненного чека". Он отметил, что все пакеты помощи были выделены в рамках президентских полномочий и координации с Конгрессом США.

Кирби поблагодарил законодателей Демократической и Республиканской партий в Сенате и Палате представителей за поддержку Украины и утверждение пакета помощи на $45 млрд в декабре 2022 года.

"Никакого "незаполненного чека" не существует. Все это делается в надлежащей координации и по итогам консультаций", – заявил Кирби.

Ряд ультраправых республиканцев в Палате представителей, которые являются сторонниками Трампа, регулярно выступают против военной и финансовой помощи США Украине. Они акцентируют внимание на внутренней политике США и поддерживают изоляционизм во внешней политике. Сам Трамп также призывал неоднократно сократить военную помощь Украине, а также выступал за фактическую капитуляцию Украины в войне против РФ, предлагая "договориться" с Кремлем.

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Дмитро Гриниченко

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