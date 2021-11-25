У Байдена пытаются смягчить санкции против Северного потока-2 ради связей с Германией – FP

На фоне аномального накопления войск РФ у границ Украины администрация президента США Джо Байдена "незаметно лоббирует" союзников-демократов в Конгрессе, чтобы убрать из ежегодного законопроекта об оборонном бюджете пункты о новых санкциях против российско-немецкого газопровода Северный поток-2. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Foreign Policy.

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Трубопровод пока не сертифицирован регуляторами ФРГ. Он может полностью вычеркнуть Украину из сетки маршрутов транзита российского газа в Европу, что лишит Киев доходов от транзита в миллиарды долларов в год и, как пишет издание, "снимет любые ограничения на способность России причинять вред Украине".

Издание подчеркивает, что Белый дом "сместил усилия" с попытки полностью уничтожить СП-2 (что, по мнению аналитиков, требует введения санкций против немецких компаний) на снижение рисков, которые он представляет для восточноевропейских союзников США.

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Госсекретарь Энтони Блинкен и его топ-помощники якобы звонили в офисы Сената на прошлой неделе, призывая отменить поправки, которые налагают санкции на ряд организаций, участвующих в проекте трубопровода, – и без возможности их блокирования отмашкой из Белого дома.

FP пишет, что у Байдена якобы хотят убедить конгрессменов вывести из-под санкций немецкие организации, участвующие в строительстве трубопровода. Это "вызвало гнев республиканцев в Конгрессе", добавили журналисты.

По данным источников FP, представители администрации предупредили, что важно не оттолкнуть Германию, которая будет жизненно важным союзником в ответных мерах Запада, если Россия снова вторгнется в Украину. Собеседник в Конгрессе назвал аргументацию Блинкена и команды "вызывающей недоумение".

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Палата представителей уже одобрила законопроект об оборонке. Республиканцы говорят, что на рассмотрении в Сенате есть четыре поправки о дальнейших санкциях против газопровода.

В Госдепе не стали напрямую отвечать на вопросы журналистов на эту тему. Там полагают, что дебаты о санкциях могут задержать принятие оборонного бюджета США.

Авторы "санкционных" поправок, которые были поданы на рассмотрение в ноябре, – республиканцы Тед Круз, Роб Портман, Рон Джонсон, Джим Риш, Джон Баррасо и Том Коттон, которые неоднократно высказывались в поддержку Украины.

20 ноября демократ Боб Менендес предложил поправку, которая предполагает "сокрушительные" отраслевые и персональные санкции, если РФ расширит агрессию против Украины.

23 ноября в Госдепе анонсировали новые санкции против РФ за СП-2, которые могут ввести против двух суден и компании Transadria Ltd. После этого европейские фьючерсы на природный газ выросли. В Госдепе заявили, что США продолжат следить за реализацией СП-2 и при необходимости будут вводить дополнительные санкции.

Нафтогаз и Оператор ГТС будут участвовать в сертификации СП-2.

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Евгений Пилипенко

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