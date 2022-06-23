У Байдена возмущены заявлением Кремля о возможной казни пленных американцев на Донбассе

В администрации президента США Джо Байдена возмущены заявлением спикера Кремля Дмитрия Пескова, который не исключил возможности казни на Донбассе пленных американских граждан из ВСУ. Соответствующее заявление сделал спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Голос Америки.

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Песков в понедельник заявил, что по мнению Кремля, на американских военных не распространяется действие Женевской конвенции, которая запрещает казнить пленных.

Кирби, комментируя это заявление, сказал, что США все еще пытаются узнать информацию о двух американских военных, которые якобы попали в плен на Донбассе.

"Ужасно, что государственный чиновник в России даже мог рассматривать применение смертной казни для двух находившихся в Украине американских граждан. И мы будем продолжать пытаться узнать все, что возможно по этому поводу", – добавил Кирби.

Ранее в Донецкой области оккупанты схватили в плен марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, которые официально служили в ВСУ. Их держали в подвалах, а 9 июня оккупанты решили убить всех троих пленных, назвав это "решением суда".

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что это – "фиктивный и нелегитимный приговор". С подобными заявлениями выступили США и Канада. ООН назвала решение об убийстве пленных военным преступлением.

Позже СМИ сообщили, что на Донбассе попали в плен американские добровольцы ВСУ Александр Друкэ и Энди Гуйн.

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Марк Сировой

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