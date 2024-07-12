У Британии противоречия относительно Storm Shadow. Политолог Кузьо: Решать не военным

Владимир Зеленский и Кир Стармер (Фото: EPA)

В Министерстве обороны Британии заявили, что страна не предоставляет разрешения Украине на удары по территории России ракетами Storm Shadow, несмотря на то, что новый премьер Кир Стармер утверждает обратное. Британский политолог Тарас Кузьо в комментарии LIGA.net заверил – правительство страны решает, как использовать оружие.

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Политолог акцентировал, что Вооруженные силы Британии находятся под контролем политиков, а решение об использовании оружия зависит от премьер-министра и правительства, а не военных.

Кузьо утверждает – в Британии нет русофильства, в отличие от Франции и Германии, а потому "неудивительно, что новое лейбористское правительство продолжает поддерживать Украину, как и консерваторы".

Он также акцентировал, что Британия всегда была "ястребом" на войне и одной из первых отправляла танки и ракеты.

"В противовес этому, Германия и США отреагировали слабее из-за своих якобы опасений "эскалации". Таким образом, позиция премьер-министра просто повторяет давнюю более "ястребиную" британскую позицию", – подытожил он.

На просьбу LIGA.net прокомментировать такую риторику Британии, глава комитета парламента по вопросам внешней политики, нардеп от Слуги народа Александр Мережко отметил, что это может быть примером стратегической неопределенности.

Он также отметил, что вопрос использования западного оружия является довольно деликатным, потому что это использование зависит от конкретного вида оружия и ситуации, а потому единый подход не всегда является рациональным.

Однако, Мережко заверил, что бояться какой-то "эскалации" тоже не надо, потому что она уже есть.

"Даже наоборот, использование оружия на территории агрессора способствует снижению эскалации, поскольку имеет сдерживающий эффект на его действия", – акцентировал он.

Народный депутат от Голоса Андрей Осадчук в комментарии LIGA.net предположил, что из-за того, что новая правительственная команда в стране только формируется – вполне возможны асинхронные действия. Он подчеркнул – не нужно искать "злого умысла".

Он также уверен, что смена правительства не будет иметь влияния на последовательную и четкую позицию по поддержке Украины в противостоянии агрессии Москвы.

10 июля Стармер подтвердил, что Украина может использовать ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России. Тогда он согласился, что это дело Украины, как именно она будет использовать ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией.

Потом, издание The Telegraph со ссылкой на собеседников в Минобороны Великобритании написало, что страна не позволяет Украине бить ракетами Storm Shadow по целям на территории России.

Собеседник издания акцентировал, что ситуация "более нюансированная", чем предполагал президент Зеленский. Также он отметил, что разрешение на запуск стратегической ракеты на территорию России потребует одобрения трех стран, одной из которых является Британия.

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