У Британії суперечності щодо ударів Storm Shadow по РФ. Політолог Кузьо: Вирішувати не військовим

Володимир Зеленський і Кір Стармер (Фото: EPA)

У Міністерстві оборони Британії заявили, що країна не надає дозволу Україні на удари по території Росії ракетами Storm Shadow, попри те, що новий прем'єр Кір Стармер стверджує протилежне. Британський політолог Тарас Кузьо у коментарі LIGA.net запевнив – уряд країни вирішує, як використовувати зброю.

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Політолог акцентував, що Збройні сили Британії перебувають під контролем політиків, а рішення щодо використання зброї залежить від прем'єр-міністра й уряду, а не військових.

Кузьо стверджує – у Британії немає русофільства, на відміну від Франції та Німеччини, а тому "не дивно, що новий лейбористський уряд продовжує підтримувати Україну, як і консерватори".

Він також акцентував, що Британія завжди була "яструбом" на війні й однією з перших відправляла танки й ракети.

"На противагу цьому, Німеччина та США відреагували слабше через свої нібито побоювання "ескалації". Таким чином, позиція прем'єр-міністра просто повторює давню більш "яструбину" британську позицію", – підсумував він.

На прохання LIGA.net прокоментувати таку риторику Британії, голова комітету парламенту з питань зовнішньої політики, нардеп від Слуги народу Олександр Мережко зазначив, що це може бути прикладом стратегічної невизначеності.

Він також зазначив, що питання використання західної зброї є доволі делікатним, тому що це використання залежить від конкретного виду зброї та ситуації, а тому єдиний підхід не завжди є раціональним.

Однак, Мережко запевнив, що боятися якоїсь "ескалації" теж не треба, бо вона вже є.

"Навіть навпаки, використання зброї на території агресора сприяє зниженню ескалації, оскільки має стримувальний ефект на його дії", – акцентував він.

Народний депутат від Голосу Андрій Осадчук у коментарі LIGA.net припустив, що через те, що нова урядова команда в країні лише формується – цілком можливі асинхронні дії. Він наголосив – не потрібно шукати "злого умислу".

Він також упевнений, що зміна уряду не буде мати впливу на послідовну і чітку позицію з підтримки України в протистоянні агресії Москви.

10 липня Стармер підтвердив, що Україна може використовувати ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії. Тоді він погодився, що це справа України, як саме вона використовуватиме ракети Storm Shadow, надані Британією.

Опісля, видання The Telegraph із посиланням на співрозмовників у Міноборони Британії написало, що країна не дозволяє Україні бити ракетами Storm Shadow по цілях на території Росії.

Співрозмовник видання акцентував, що ситуація є "більш нюансованою", ніж припускав президент Зеленський. Також він зазначив, що дозвіл на запуск стратегічної ракети на територію Росії вимагатиме схвалення трьох країн, однією з яких є Британія.

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