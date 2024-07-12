Британія не дозволила Україні використовувати Storm Shadow на території Росії – The Telegraph

10 липня Стармер підтвердив, що Україна може використовувати Storm Shadow для ураження військових цілей у РФ

Кір Стармер та Володимир Зеленський (Скриншот з відео)

У Британії, попри нещодавні заяви нового прем'єр-міністра Кіра Стармера, повідомили, що не дозволяють Україні бити ракетами Storm Shadow по цілях на території Росії. Про це пише видання The Telegraph із посиланням на слова проінформованих співрозмовників в Міністерстві оборони країни.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Урядовці побоюються, що такий крок призведе до ескалації війни й може втягнути Велику Британію в конфлікт з Росією, зазначило видання.

Журналісти уточнили, що співрозмовники, коментуючи допис президента Володимира Зеленського щодо дозволу на використання Storm Shadow зауважили, що очільник держави повинен буде "шукати запевнень в інших місцях", перш ніж Україна зможе запустити крилаті ракети на російську територію.

Вони додали, що ці заяви не є завершеною справою. Співрозмовник видання акцентував, що ситуація є "більш нюансованою", ніж припускав президент України.

Також за їхніми словами, дозвіл на запуск стратегічної ракети на територію Росії вимагатиме схвалення трьох країн, однією з яких є Британія.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде Україна запускати Storm Shadow по Росії, співрозмовник наголосив, що "цього не станеться".

10 липня Стармер підтвердив, що Україна може використовувати ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії. Тоді він погодився, що це справа України, як саме вона використовуватиме ракети Storm Shadow, надані Британією.

12 червня Буданов заявив, що росіяни вже відчувають удари західною зброєю по своїй території, і дозвіл бити по Росії точно полегшить ситуацію на фронті, але "не менше, не більше".

Координатор стратегічних комунікацій у Радбезі Білого дому Кірбі заявив, що після масованої ракетної атаки РФ по Україні 8 липня, зокрема після удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві, політика США щодо ударів углиб Росії зброєю Штатів залишається незмінною.

11 липня радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що США не змінювали своєї позиції щодо ударів по території Росії ракетами ATACMS – заборона для України продовжує діяти.

Читайте також: "Не можна однією рукою битися, а іншу тримати за спиною". Що змінює дозвіл на удари по Росії