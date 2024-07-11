Білий дім: США не дозволяють Україні бити по території Росії ракетами ATACMS

За словами радника Білого дому з нацбезпеки Саллівана, політика США не змінилася

Пуск ATACMS (Фото: USAASC)

США не змінювали своєї позиції щодо ударів по території Росії ракетами ATACMS – заборона для України продовжує діяти, заявив радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван. Його слова цитує кореспондентка Bloomberg Дженніфер Якобс.

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За словами Саллівана, США досі не дозволяють Україні використовувати ATACMS для глибоких ударів по Росії.

"Наша політика не змінилася", – акцентував він.

31 травня 2024 року держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон дозволив Києву вражати цілі на території Росії із застосуванням американської зброї.

21 червня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США дозволили Україні використовувати американську зброю, щоб уражати будь-які російські сили, які атакують Україну, — це стосується не лише тих, які розташовані в регіоні поблизу Харкова.

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