Белый дом: США не позволяют Украине бить по территории России ракетами ATACMS
США не меняли своей позиции по ударам по территории России ракетами ATACMS – запрет для Украины продолжает действовать, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. Его слова цитирует корреспондентка Bloomberg Дженнифер Якобс.
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По словам Салливана, США до сих пор не позволяют Украине использовать ATACMS для глубоких ударов по России.
"Наша политика не изменилась", – акцентировал он.
- 31 мая 2024 года госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон разрешил Киеву поражать цели на территории России с применением американского оружия.
- 21 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США разрешили Украине использовать американское оружие, чтобы поражать любые российские силы, атакующие Украину, — это касается не только тех, которые расположены в регионе вблизи Харькова.
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