Белый дом: США не позволяют Украине бить по территории России ракетами ATACMS

По словам советника Белого дома по нацбезопасности Салливана, политика США не изменилась

Пуск ATACMS (Фото: USAASC)

США не меняли своей позиции по ударам по территории России ракетами ATACMS – запрет для Украины продолжает действовать, заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан. Его слова цитирует корреспондентка Bloomberg Дженнифер Якобс.

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По словам Салливана, США до сих пор не позволяют Украине использовать ATACMS для глубоких ударов по России.

"Наша политика не изменилась", – акцентировал он.

31 мая 2024 года госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Вашингтон разрешил Киеву поражать цели на территории России с применением американского оружия.

21 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США разрешили Украине использовать американское оружие, чтобы поражать любые российские силы, атакующие Украину, — это касается не только тех, которые расположены в регионе вблизи Харькова.

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