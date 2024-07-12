Британия не позволила Украине использовать Storm Shadow на территории РФ – The Telegraph

10 июля Стармер подтвердил, что Украина может использовать Storm Shadow для поражения военных целей в РФ

Кир Стармер и Владимир Зеленский (Скриншот с видео)

В Британии, несмотря на недавние заявления нового премьер-министра Кира Стармера, сообщили, что не разрешают Украине бить ракетами Storm Shadow по целям на территории России. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на слова проинформированных собеседников в Министерстве обороны страны.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

Чиновники опасаются, что такой шаг приведет к эскалации войны и может вовлечь Великобританию в конфликт с Россией, отметило издание.

Журналисты уточнили, что собеседники, комментируя сообщение президента Владимира Зеленского о разрешении на использование Storm Shadow, отметили, что глава государства должен будет "искать заверения в других местах", прежде чем Украина сможет запустить крылатые ракеты на российскую территорию.

Они добавили, что эти заявления не являются завершенным делом. Собеседник издания акцентировал, что ситуация является "более нюансированной", чем предполагал президент Украины.

Также по их словам, разрешение на запуск стратегической ракеты на территорию России потребует одобрения трех стран, одной из которых является Британия.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли Украина запускать Storm Shadow по России, собеседник подчеркнул, что "этого не произойдет".

10 июля Стармер подтвердил, что Украина может использовать ракеты Storm Shadow для поражения военных целей на территории России. Тогда он согласился, что это дело Украины, как именно она будет использовать ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией.

12 июня Буданов заявил, что россияне уже ощущают удары западным оружием по своей территории, и разрешение бить по России точно облегчит ситуацию на фронте, но "не меньше, не больше".

21 июня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США разрешили Украине использовать американское оружие, чтобы поражать любые российские силы, которые атакуют Украину, – это касается не только тех, что расположены в регионе вблизи Харькова.

В то же время координатор стратегических коммуникаций в Совбезе Белого дома Кирби заявил, что после массированной ракетной атаки РФ по Украине 8 июля, в частности после удара по детской больнице Охматдет в Киеве, политика США относительно ударов вглубь России оружием Штатов остается неизменной.

Читайте также: "Нельзя одной рукой драться, а другую держать за спиной". Что меняет разрешение бить по РФ