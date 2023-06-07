У Буданова заявили, что Украина готова эвакуировать гражданских из Белгородской области РФ
Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов заявил, что Украина готова эвакуировать гражданских из Белгородской области РФ, где продолжаются бои между российскими повстанцами и войсками кремлевского режима. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
По его словам, боевые действия в Белгородской области продолжаются — россияне из Легиона Свобода России (ЛСР) и Русского добровольческого корпуса (РДК), а также примкнувшие к ним местные жители "восстали против режима" диктатора Владимира Путина "с оружием в руках".
Он отметил, что Москва оставила без правительственного контроля несколько населенных пунктов, обстреливая их артиллерией и уничтожая местных жителей.
Юсов заявил, что бойцы РДК И ЛСР фактически действуют как "вооруженная самооборона" в Белгородской области, "защищая соотечественников от режима".
Разведчик заявил, что поддержка повстанцев среди местного населения "растет, увеличивается количество желающих бороться против Путина с оружием в руках".
"Украина в надлежащем порядке рассмотрит обращение об эвакуации гражданских из Белгородской области, если таковые будут поступать", — резюмировал он.
- С 22 мая 2023 года в Белгородской области начали действовать бойцы Легиона Свобода России и Русского добровольческого корпуса. Это военизированные организации, состоящие из граждан РФ и декларирующие цель свергнуть режим Путина.
- В ГУР говорят, что они действуют в РФ автономно, но знают их цель – создание буферной зоны безопасности возле Украины.
- 4 июня РДК и Легион Свобода России предложили губернатору Белгородской области Гладкову встретиться для переговоров в Новой Таволжанке и забрать двух пленных россиян. Гладков так и не приехал, а командир РДК вечером того же дня сказал, что пленных стало уже "намного больше".
Читайте также: Зеленского спросили, будут ли ВСУ "демилитаризовать" Белгород. Сказал: Это проблема Путина
Комментарии