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Зеленского спросили, будут ли ВСУ "демилитаризовать" Белгород. Сказал: Это проблема Путина

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 19:50
Зеленского спросили, будут ли ВСУ
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский назвал проблемой диктатора Владимира Путина бои в Белгородской области. Об этом он сообщил на пресс-конференции 6 июня.

Ему задали вопрос, подпишет ли он указ о вводе украинских войск в Белгородскую область для ее "демилитаризации" после выхода на границы 1991 года — Зеленский ответил отрицательно и пошутил, что, возможно, журналист будет следующим президентом и сам может принять такое решение. 

"Украине это не нужно, она не воюет на территории России. Мы воюем исключительно на своих независимых территориях и освобождаем только свои земли. Мы не хотим чужого, но и не будем отдавать свое. Поэтому и воюем. Это проблема Путина", — сказал глава государства.

Он отметил, что Украина не собирается захватывать территории любого государства. 

"Это влияет на отношение к нам как к будущему члену НАТО. Если хотим в Европейский союз и НАТО, то должны вести себя соответствующе. Мы не используем западное оружие на территории России", — резюмировал президент.

  • С 22 мая 2023 года в Белгородской области начали действовать бойцы легиона "Свобода России" и Русского добровольческого корпуса (РДК). Это военизированные организации, состоящие из граждан РФ и декларирующие цель свергнуть режим Путина.
  • В ГУР говорят, что они действуют в РФ автономно, но знают их цель – создание буферной зоны безопасности возле Украины.
  • 4 июня РДК и легион "Свобода России" предложили губернатору Белгородской области Гладкову встретиться для переговоров в Новой Таволжанке и забрать двух пленных россиян. Гладков так и не приехал, а командир РДК вечером того же дня сказал, что пленных стало уже "намного больше".

Смотрите также: ГУР: Убит старший оперативной группировки "Белгород" — видео 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир ЗеленскийРоссиявойнавладимир путинБелгородская областьлегион свобода россиирдк
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