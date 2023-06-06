Зеленського запитали, чи ЗСУ "демілітаризуватимуть" Бєлгород. Сказав: Це проблема Путіна

Президент Володимир Зеленський назвав проблемою диктатора Володимира Путіна бої у Бєлгородській області. Про це він повідомив на пресконференції 6 червня.

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Йому поставили питання, чи підпише він указ про введення українських військ у Бєлгородську область для її "демілітаризації" після виходу на кордони 1991 року — Зеленський відповів негативно і пожартував, що, можливо, журналіст буде наступним президентом і сам може ухвалити таке рішення.

"Україні це не потрібно, вона не воює на території Росії. Ми воюємо виключно на своїх незалежних територіях і звільняємо лише свої землі. Ми не хочемо чужого, але й не віддаватимемо свого. Тому і воюємо. Це проблема Путіна", — сказав глава держави.

Він зазначив, що Україна не має наміру захоплювати території будь-якої держави.

"Це впливає на ставлення до нас як до майбутнього члена НАТО. Якщо хочемо до Європейського союзу та НАТО, то маємо поводитися відповідно. Ми не використовуємо західну зброю на території Росії", — резюмував президент.

З 22 травня 2023 року в Бєлгородській області почали діяти бійці легіону "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу (РДК). Це воєнізовані організації, що складаються з громадян РФ і декларують мету повалити режим Путіна.

У ГУР кажуть, що вони діють у РФ автономно, але знають їхню мету – створення буферної зони безпеки навколо України.

4 червня РДК та легіон "Свобода Росії" запропонували губернатору Бєлгородської області Гладкову зустрітися для переговорів у Новій Таволжанці та забрати двох полонених росіян. Гладков так і не приїхав, а командир РДК увечері того самого дня сказав, що полонених стало вже "набагато більше".

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