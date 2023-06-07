У Буданова заявили, що Україна готова евакуювати цивільних із Бєлгородської області Росії
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов заявив, що Україна готова евакуювати цивільних із Бєлгородської області РФ, де тривають бої між російськими повстанцями та військами кремлівського режиму. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, бойові дії в Бєлгородській області тривають — росіяни з Легіону Свобода Росії (ЛСР) та Російського добровольчого корпусу (РДК), а також місцеві жителі, які приєдналися до них, "повстали проти режиму" диктатора Володимира Путіна "зі зброєю в руках".
Він зазначив, що Москва залишила без урядового контролю кілька населених пунктів, обстрілюючи їх артилерією та знищуючи місцевих мешканців.
Юсов заявив, що бійці РДК та ЛСР фактично діють як "озброєна самооборона" у Бєлгородській області, "захищаючи співвітчизників від режиму".
Розвідник заявив, що підтримка повстанців серед місцевого населення "зростає, збільшується кількість охочих боротися проти Путіна зі зброєю в руках".
"Україна в належному порядку розгляне звернення про евакуацію цивільних із Бєлгородщини, якщо такі надходитимуть", — резюмував він.
- З 22 травня 2023 року в Бєлгородській області почали діяти бійці Легіону Свобода Росії та Російського добровольчого корпусу. Це воєнізовані організації, що складаються з громадян РФ і декларують мету повалити режим Путіна.
- У ГУР кажуть, що вони діють у РФ автономно, але знають їхню мету – створення буферної зони безпеки навколо України.
- 4 червня РДК та Легіон Свобода Росії запропонували губернатору Бєлгородської області Гладкову зустрітися для переговорів у Новій Таволжанці та забрати двох полонених росіян. Гладков так і не приїхав, а командир РДК увечері того самого дня сказав, що полонених стало вже "набагато більше".
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