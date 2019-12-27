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У Госдепа есть надежда, что Донбасс можно вернуть "за год-два"

У Госдепа есть надежда, что Донбасс можно вернуть "за год-два" - Фото
Уильям Тейлор (Фото: Michael Reynolds/ЕРА)
27.12.2019, 10:15

Пока россияне и их прокси находятся в ОРДЛО и/или контролируют границу, о выборах там не может быть и речи, считает врио посла США Уильям Тейлор

Проблему временной оккупации части Донбасса можно решить в течение одного-двух лет, тогда как с Крымом так быстро не выйдет. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, пишет Kyiv Post.

"Думаю, по Донбассу можно решить. Украинцы могут прийти к соглашению, по которому россияне при определенных условиях уйдут с Донбасса через год или два. Крым, думаю, это долгосрочный вопрос", - сказал он.

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Проблема возвращения Украине контроля над восточной границей "будет трудной для россиян и украинцев", полагает посол.

"Но там может быть золотая середина (при договоренностях, - ред.); может, россияне готовы передать границу какой-то международной силе. Это одно из решений", - добавил Тейлор.

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