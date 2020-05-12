У Гримчака – минус одно дело. Но дело о взятке все еще ведется

Задержание Юрия Гримчака (Фото - пресс-служба СБУ)

В Национальном антикоррупционном бюро заявляют о том, что закрыли уголовное дело о недостоверном декларировании против бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака, однако за ним сохраняется статус подозреваемого в другом производстве - о взятке. Об этом LIGA.net сообщила спикер бюро Оксана Митницкая.

"В деле о получении Юрием Гримчаком взятки, по которому он был задержан в августе 2019 года, у него до сих пор статус подозреваемого", - подчеркнула она.

Ранее Гримчак написал, что производство о служебном подлоге (ст. 366 УК) закрыто.

По данным НАБУ, Гримчак якобы обещал помочь представителю частной компании в решении вопроса о согласовании проектной документации на проведение строительных работ в Киеве - за $1 млн. Замминистра был задержан в момент получения части денежных средств в размере $480 000. В августе 2019 года Гримчаку сообщили о подозрении в мошенничестве и арестовали.

Нажмите, чтобы увеличить:







24 декабря 2019 года Высший антикоррупционный суд продлил арест Гримчаку.

продлил 22 октября Генпрокуратура объявила об изменении подозрения в отношении Гримчака.

14 августа он был задержан, на следующий день ему сообщили о подозрении.

Читайте также: Задержание Гримчака: появилось видео с пачками долларов