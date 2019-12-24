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Высший антикорсуд опять продлил арест Гримчаку

Высший антикорсуд опять продлил арест Гримчаку - Фото
Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
24.12.2019, 23:15

Экс-замминистра останется под стражей до февраля

Высший антикоррупционный суд продлил арест по 14 февраля бывшему заместителю министра по вопросам оккупированных территорий Юрию Гримчаку, которого подозревают в вымогательстве взятки в $1 млн. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Суд удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и теперь Гримчак останется под стражей еще 53 дня с альтернативой внесения залога в сумме 1 999 761 грн.

14 августа Гримчак был задержан НАБУ в супермаркете, ему объявили подозрение в мошенничестве. Позже подозрение изменили  - экс-чиновника подозревают в злоупотреблении влиянием. 

17 августа суд все же принял решение об аресте Гримчака.

В ноябре ему продлили арест.

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