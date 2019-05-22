У Хорошковского заявляют, что в Украину вернулся не он, а жена

Валерий Хорошковский (фото - LIGA.net)

В Украину прилетела жена экс-главы СБУ Валерия Хорошковского, а не он сам. Об этом заявляет пресс-служба Хорошковского.

Вчера, 21 мая, о возвращении в Украину бывшего главы СБУ и вице-премьера времен президентства Виктора Януковича сообщила программа Схемы со ссылкой на три независимых источника.

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Хорошковский, по их данным, прилетел в Киев в тот день частным рейсом.

Ранее бывший владелец телеканала Интер Хорошковский занимал должности министра экономики в правительстве Януковича, главы Государственной таможенной службы при президентстве Виктора Ющенко, главы СБУ при Януковиче, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова.

Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. По данным СМИ, он с семьей проживал в Монако.

Ранее бизнес-партнер Владимира Зеленского Сергей Шефир заявил, что команда президента вряд ли будет сотрудничать с Хорошковским.

Слухи о том, что Хорошковский давал деньги на предвыборную кампанию Зеленского, Шефир назвал бредом, и добавил, что представители Студии Квартал-95 не общались с Хорошковским с тех пор, как ушли с телеканала Интер, - с 2012 года.

16 мая в Украину вернулся олигарх Игорь Коломойский.

19 мая в Украину вернулся замглавы АП при Януковиче Андрей Портнов. Он пообещал заявления в органы о "преступлениях" предыдущего президента Петра Порошенко. Генпрокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что к нему у ГПУ нет вопросов.