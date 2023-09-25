У Кулебы опровергли "обещание" Украине быстрого вступления в ЕС за свержение власти Польши

Обнародованная рядом польских СМИ информация о якобы обещании Германии и Франции обеспечить Украине быстрое вступление в Евросоюз в обмен на "свержение" нынешнего правительства Польши не соответствует действительности. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Корреспондентка польского телевидения ТVP в Брюсселе Доминика Чосич о таком "обещании" написала в своем Х (Twitter): "В Брюсселе неофициально говорят, что Германия и Франция пообещали украинским властям быстрое вступление в ЕС, если Киев поможет свергнуть нынешнюю польскую власть. Они аргументируют это тем, что ЕС невозможно расширить без изменения договоров, а именно Польша блокирует эти изменения".

Некоторые польские СМИ распространили эту информацию, но Николенко заверил, что она не соответствует действительности.

"Категорически отвергаем такие инсинуации. Украинская сторона никаких таких предложений не получала, намерений вмешиваться во внутренние дела Польши не было и нет", – отметил спикер МИД.

Он подчеркнул, что Украина высоко ценит поддержку Польши в отражении российской агрессии и поддержку пути Украины к членству в ЕС и НАТО.

"Убеждены в безуспешности усилия вбить клин в высокий уровень уважения и сотрудничества наших народов. Призываем наших польских друзей не поддаваться на попытки провокаций, работать вместе для эффективного противодействия общим вызовам", – добавил Николенко.

Недавно Шольц призвал к большему контролю над миграцией и упомянул польский "визовый скандал" с возможными нарушениями при выдаче виз. Он отметил, что те, кто прибыл в Польшу, должны зарегистрироваться там, а не направляться в Германию.

После этого 25 сентября министр иностранных дел Польши Збигнев Рау сказал, что заявления Шольца по этому поводу свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела Польши и текущую избирательную кампанию.

Читайте также: Дуда поддержал предоставление Украине старой польской техники, когда Варшава получит новую

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.