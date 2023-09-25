Дуда поддержал передачу Украине старой польской техники, когда Варшава получит новую

Президент Польши Анджей Дуда в интервью Super Express поддержал передачу Украине старого вооружения после того, как его страна перейдет на новое.

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Это заявление прозвучало на фоне недавнего высказывания премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Польша якобы больше не передает Украине вооружение.

На следующий день Дуда заступился за Моравецкого, заявив, что слова премьера "вырвали из контекста".

"Я воспринял заявление премьер-министра совсем иначе. Возможно, потому, что я сам недавно разговаривал с ним, среди прочего, о передаче техники Украине. Мы оба сказали, что не может быть и речи о передаче новой техники, которую мы сейчас покупаем, например, гаубиц К2 или танков К9", – объяснил Дуда.

По словам президента, новое вооружение, как и говорил Моравецкий, будет служить усилению польской армии.

"Мы тратим миллиарды не для того, чтобы вдруг его отдать. Но это не значит, что мы вообще не будем передавать оружие Украине. Когда старое оборудование заменяется современным, я не вижу проблемы в том, чтобы передать его украинцам", – сказал Дуда.

20 сентября Моравецкий сказал, что сейчас Польша не предоставляет Украине ни одного оружия собственного производства, потому что теперь "мы вооружаем себя самым современным оружием". Однако в то же время Польша "точно не будет рисковать безопасностью Украины, передача вооружений от других союзников по-прежнему происходит и никак не нарушена", подчеркнул политик.

В МИД Польши были "удивлены" заявлением премьера. Там отметили, что он якобы "не согласовал ее с ведомством".

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