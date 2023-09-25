Дуда підтримав надання Україні старої польської техніки, коли Варшава отримає нову

Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю Super Express підтримав надання Україні старого озброєння після того, як його країна перейде на нове.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Ця заява пролунала на тлі нещодавнього висловлювання прем'єра Польщі Матеуша Моравецького про те, що Польща нібито більше не передає Україні жодне озброєння.

Наступного дня Дуда заступився за Моравецького, заявивши, що слова прем'єра "вирвали з контексту".

"Я сприйняв заяву прем'єр-міністра зовсім інакше. Можливо, тому, що я сам нещодавно розмовляв з ним, серед іншого, про передачу техніки Україні. Ми обидва сказали, що не може бути й мови про передання нової техніки, яку ми зараз купуємо, наприклад, гаубиць К2 або танків К9", – пояснив Дуда.

За словами президента, нове озброєння, як і казав Моравецький, використовуватиметься для посилення польської армії.

"Ми витрачаємо мільярди не для того, щоб раптом її віддати. Але це не означає, що ми взагалі не будемо передавати зброю Україні. Коли старе обладнання замінюється на сучасне, я не бачу проблеми в тому, щоб передати його українцям", – сказав Дуда.

20 вересня Моравецький сказав, що зараз Польща не надає Україні жодної зброї власного виробництва, тому що тепер "ми озброюємо себе найсучаснішою зброєю". Однак водночас Польща "точно не ризикуватиме безпекою України, передання озброєнь від інших союзників, як і раніше, відбувається і ніяк не порушено", підкреслив політик.

У МЗС Польщі були "здивовані" заявою прем'єра. Там зазначили, що він нібито "не погодив її з відомством".

Читайте також: У канцелярії Дуди заявили: Якщо Україна не захоче дружити з нами, нав'язуватися не будемо

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.