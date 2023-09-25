Глава МИД Польши обвинил Шольца в попытке вмешательства в выборы в стране

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в попытке вмешательства в выборы в стране. Об этом он написал в Twitter.

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Недавно Шольц призвал к большему контролю за миграцией. В этом контексте он упомянул польский "визовый скандал" с возможными нарушениями в выдаче виз и отметил, что прибывшие в Польшу должны зарегистрироваться там, а не направляться в Германию.

По словам Рау, заявление канцлера "нарушает принципы суверенного равенства государств, которые являются основой добрососедских отношений и дружественного сотрудничества с Польшей".

Он отметил, что компетенция Шольца не касается разбирательства скандала в Польше.

"Заявления на этот счет свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела Польши и идущую избирательную кампанию. Во имя хороших двусторонних отношений я призываю канцлера Германии уважать суверенитет Польши и воздерживаться от заявлений, которые наносят ущерб нашим взаимным отношениям", — заявил дипломат.

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