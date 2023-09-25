Глава МИД Польши обвинил Шольца в попытке вмешательства в выборы в стране
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в попытке вмешательства в выборы в стране. Об этом он написал в Twitter.
По словам Рау, заявление канцлера "нарушает принципы суверенного равенства государств, которые являются основой добрососедских отношений и дружественного сотрудничества с Польшей".
Он отметил, что компетенция Шольца не касается разбирательства скандала в Польше.
"Заявления на этот счет свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела Польши и идущую избирательную кампанию. Во имя хороших двусторонних отношений я призываю канцлера Германии уважать суверенитет Польши и воздерживаться от заявлений, которые наносят ущерб нашим взаимным отношениям", — заявил дипломат.
- 15 сентября Европейская комиссия отказалась продолжать временные меры, которые с мая ограничивали свободное обращение четырех украинских аграрных товаров – пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника – на территории Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.
- Польша, Словакия и Венгрия не захотели выполнять решения Еврокомиссии и продлили эмбарго в одностороннем порядке.
- 18 сентября Министерство экономики сообщило, что Украина подала в ВТО иски против них. Министерство надеется, что эти государства снимут свои ограничения с Украины и тогда не придется долго выяснять отношения в судах.
- 19 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил Польшу и Венгрию о намерении ввести ответное эмбарго.
- В тот же день в Нью-Йорке сорвалась запланированная встреча между президентами Украины и Польши, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег Украину от дальнейшего обострения торгового конфликта.
Читайте также: Экс-глава МИД Польши – правительству страны из-за споров с Украиной: Мне стыдно
Комментарии