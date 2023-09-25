Глава МЗС Польщі звинуватив Шольца у спробі втручання у вибори в країні
Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау звинуватив канцлера Німеччини Олафа Шольца у спробі втручання у вибори у країні. Про це він написав у Twitter.
За словами Рау, заява канцлера "порушує принципи суверенної рівності держав, які є основою добросусідських відносин та дружньої співпраці з Польщею".
Він зазначив, що компетенція Шольца не стосується розгляду скандалу у Польщі.
"Заяви з цього приводу свідчать про спробу втручання у внутрішні справи Польщі та поточну виборчу кампанію. В ім'я хороших двосторонніх відносин я закликаю канцлера Німеччини поважати суверенітет Польщі й утримуватися від заяв, які завдають шкоди нашим взаєминам", — заявив дипломат.
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