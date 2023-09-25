У Кулеби спростували "обіцянку" Україні швидкого вступу до ЄС за повалення польської влади

Оприлюднена низкою польських ЗМІ інформація про нібито обіцянку Німеччини та Франції забезпечити Україні швидкий вступ до Євросоюзу в обмін на "повалення" нинішнього уряду Польщі не відповідає дійсності. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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Кореспондентка польського телебачення ТVP в Брюсселі Домініка Чосич про таку "обіцянку" написала в своєму Х (Twitter): "У Брюсселі неофіційно кажуть, що Німеччина та Франція пообіцяли українській владі швидкий вступ до ЄС, якщо Київ допоможе повалити нинішню польську владу. Вони аргументують це тим, що ЄС неможливо розширити без зміни договорів, а саме Польща блокує ці зміни".

Деякі польські ЗМІ розповсюдили цю інформацію, але Ніколенко запевнив, що вона не відповідає дійсності.

"Категорично відкидаємо такі інсинуації. Українська сторона жодних таких пропозицій не отримувала, намірів втручатися у внутрішні справи Польщі не мала і не має", – зазначив речник МЗС.

Він наголосив, що Україна високо цінує підтримку Польщі у відбитті російської агресії і підтримку шляху України до членства в ЄС і НАТО.

"Переконані в безуспішності зусиль вбити клин у високий рівень поваги та співпраці наших народів. Закликаємо наших польських друзів не піддаватися на спроби провокацій, працювати разом задля ефективної протидії спільним викликам", – додав Ніколенко.

Нещодавно Шольц закликав до більшого контролю над міграцією і згадав польський "візовий скандал" з можливими порушеннями під час видавання віз. Він зазначив, що ті, хто прибув до Польщі, повинні зареєструватися там, а не прямувати до Німеччини.

Після цього 25 вересня міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау сказав, що заяви Шольца з цього приводу свідчать про спробу втручання у внутрішні справи Польщі та поточну виборчу кампанію.

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