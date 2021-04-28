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"Это как разбирать ядерную бомбу". Кулеба ответил ВВС на вопрос о борьбе с коррупцией

28.04.2021, 10:51
Дмитрий Кулеба (Скриншот видео программы Свобода слова Савика Шустера)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что бороться с олигархами в Украине так же сложно и опасно, "как разбирать ядерную бомбу". Об этом он рассказал в интервью ВВС HARDtalk и вспомнил о миллиардере Игоре Коломойском

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Ведущий задал Кулебе вопрос: "Если посмотреть на то, как вы способны отвечать на обвинения в коррупции наиболее влиятельных людей из вашей страны, обещания президента Владимира Зеленского вычистить правительство просто остались невыполненными. Почему так?"

"Только за прошлые месяцы принят ряд решений, которые привлекают к ответственности лиц, причастных к масштабной коррупции, – ответил Кулеба, добавив, что "среди них – близкие союзники наиболее печально известного украинского олигарха".

Позже он уточнил, что речь о Коломойском.

"Подобное еще не происходило. И, как я уже говорил, некоторые партнеры Коломойского были официально обвинены в участии в коррупционных схемах. Это произошло при президентстве Зеленского", – сказал он.

Читайте также: Офис генпрокурора открыл дело против друга Коломойского, депутата Палицы – ЦПК

Станислав Стороженко
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коррупция Владимир Зеленский игорь коломойский дмитрий кулеба
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