"Это как разбирать ядерную бомбу". Кулеба ответил ВВС на вопрос о борьбе с коррупцией
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что бороться с олигархами в Украине так же сложно и опасно, "как разбирать ядерную бомбу". Об этом он рассказал в интервью ВВС HARDtalk и вспомнил о миллиардере Игоре Коломойском.
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Ведущий задал Кулебе вопрос: "Если посмотреть на то, как вы способны отвечать на обвинения в коррупции наиболее влиятельных людей из вашей страны, обещания президента Владимира Зеленского вычистить правительство просто остались невыполненными. Почему так?"
"Только за прошлые месяцы принят ряд решений, которые привлекают к ответственности лиц, причастных к масштабной коррупции, – ответил Кулеба, добавив, что "среди них – близкие союзники наиболее печально известного украинского олигарха".
Позже он уточнил, что речь о Коломойском.
"Подобное еще не происходило. И, как я уже говорил, некоторые партнеры Коломойского были официально обвинены в участии в коррупционных схемах. Это произошло при президентстве Зеленского", – сказал он.
- В апреле 2019 года издание The Daily Beast сообщило, что ФБР начало расследование против Коломойского. Бизнесмена якобы подозревают в ряде финансовых преступлений, в том числе, в отмывании денег.
- 4 августа 2020 года ФБР провела обыск в офисе компании Optima, которая принадлежит Коломойскому и Геннадию Боголюбову и может быть причастна к отмыванию выведенных денег из ПриватБанка.
- 5 марта 2021 года США лишили Коломойского, а также всех его ближайших родственников права на въезд в США за причастность к коррупционным действиям, которые подорвали "веру украинского общества в демократические институты" в Украине.
- Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель не подтвердила и не опровергла информацию о вероятных санкциях Украины против Коломойского.
- Ночью 22 апреля стало известно, что Служба безопасности Украины проводит обыски в бизнес-центре Киева, где находится офис Коломойского.
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