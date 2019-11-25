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У Лаврова ответили на первый приказ трибунала в Гааге по кораблям

У Лаврова ответили на первый приказ трибунала в Гааге по кораблям - Фото
Фото: pixabay.com
25.11.2019, 15:59

Власти России удовлетворены, что арбитраж ООН не пожелал отказаться от юрисдикционного этапа и максимального сокращения сроков разбирательства

Министерство иностранных дел России "удовлетворено" промежуточным решением Арбитражного трибунала в Гааге по иску "Украина против России", который касается атаки/захвата украинской корабельной группы в Черном море год назад. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

"РФ полностью удовлетворена данным решением", - заявили в ведомстве у Сергея Лаврова, добавив, что суд учел все их принципиальные предложения.

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Как заявили в МИД РФ, Украина настаивала на двух месяцах для подготовки меморандумов, но арбитраж дал каждой из сторон по полгода.

У Лаврова уверяют, что в Гааге якобы "поддержали подходы России и по другим принципиальным моментам, что обнулило попытки Киева максимально осложнить процессуальное положение России в данном разбирательстве".

О чем речь. 21 ноября 2019-го в Гааге начались слушания дела о захвате моряков и кораблей (катера и буксир вернули в таком состоянии) в Керченском проливе. 22 ноября издан первый приказ, утвердивший правила назначения, регламент и график работы по этому иску, который теперь, по настоянию Украины, называется "Спор о задержании трех украинских военно-морских кораблей и членов их экипажей".

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