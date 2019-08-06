У Луценко анонсировали новые подозрения в деле о давлении на ВККС

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Генеральной прокуратуре анонсировали возможность вручения подозрений другим участникам схемы давления судьям Окружного административного суда Киева (ОАСК) на Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС). Об этом в Facebook заявил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, ссылаясь на слова генерального прокурора Юрия Луценко.

Генпрокурор заявил, что есть четыре подозрения и они не последние: "На этой и следующей недели мы изучим возможность вручения подозрений другим участниками схемы давления на ВККС. Речь идет о должностных лицах судебной администрации, офиса омбудсмена и ряда других органов власти и других судей, которые были втянуты в вероятно незаконные схемы".

Также Луценко сказал, что это одно из самых резонансных дел за последние два года, во время которого 7 месяцев проводились негласные следственные действия (записи разговоров) в кабинетах судей.

Генпрокурор пообещал рассекречивать новые эпизоды, которые пока что засекречены, анализировать их, и в случае достаточных оснований объявлять о подозрении по другим эпизодам, несвязанным с ВККС.



Глава ГПУ заявил, что "ключевое событие в календаре произойдет уже на следующей неделе".

"До конца этой недели мы вероятно передадим в Высший совет правосудия (ВСП) просьбу о мере пресечения для 4-х судей, которым объявлены подозрения. Только после разрешения ВСП они пойдут в суд. В суде мы будем просить о мере пресечения - отстранение их от занимаемой должности", - подытожил Луценко.

Ранее НАБУ опубликовало записи разговоров главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК. Вовк назвал их фальшивкой.