У Луценко ответили Лещенко: "Бєгі, Сірожа, бєгі!"

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Twitter своеобразно отреагировала на заявление нардепа Сергея Лещенко о том, что Юрий Луценко якобы дезинформировал адвоката американского президента Рудольфа Джулиани.

Сарган считает, что Лещенко "погорел" как враг Дональда Трампа и теперь "челюсть сводит в поисках выхода из патовой ситуации, в поиске крайних".

Реклама

Как ранее сообщалось, адвокат Трампа собирался встретиться в Киеве с Зеленским, но отменил свой визит из-за "врагов Трампа" в его окружении. Таковым Джулиани считает Сергея Лещенко.

Нардеп, в свою очередь, объяснил это тем, что адвоката якобы в личных интересах дезинформировал генпрокурор. Луценко это нужно, по мнению Лещенко, для "спасения собственной судьбы.