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11.05.2019, 18:49

У Луценко ответили Лещенко: "Бєгі, Сірожа, бєгі!"

У Луценко ответили Лещенко: "Бєгі, Сірожа, бєгі!" - Фото
Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сарган считает, что Лещенко "погорел" как враг Дональда Трампа и теперь "челюсть сводит в поисках выхода из патовой ситуации"

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Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Twitter своеобразно отреагировала на заявление нардепа Сергея Лещенко о том, что Юрий Луценко якобы дезинформировал адвоката американского президента Рудольфа Джулиани.

Сарган считает, что Лещенко "погорел" как враг Дональда Трампа и теперь "челюсть сводит в поисках выхода из патовой ситуации, в поиске крайних". 

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Как ранее сообщалось, адвокат Трампа собирался встретиться в Киеве с Зеленским, но отменил свой визит из-за "врагов Трампа" в его окружении. Таковым Джулиани считает Сергея Лещенко.

Нардеп, в свою очередь, объяснил это тем, что адвоката якобы в личных интересах дезинформировал генпрокурор. Луценко это нужно, по мнению Лещенко, для "спасения собственной судьбы.

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Теги: юрий луценко, генпрокурор, лариса сарган, сергей лещенко
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