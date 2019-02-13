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13.02.2019, 15:30

У Мангера просят выяснить, жив ли возможный организатор атаки

У Мангера просят выяснить, жив ли возможный организатор атаки - Фото
Сергей Торбин (фото - opinionua.com)

Бывшего добровольца АТО Сергея Торбина следствие считает тем, кто непосредственно организовал нападение с серной кислотой на Екатерину Гандзюк

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Адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в заказе убийства Екатерины Гандзюк, просят выяснить, жив ли Сергей Торбин - предполагаемый организатор нападения на общественную активистку. Об этом заявил в судебном заседании адвокат Дмитрий Ильченко, передает корреспондент LIGA.net.

Как заявил Ильченко, по информации адвоката Торбина Олега Бойко, тот "не дает показаний и адвоката не менял".

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Сам Бойко уже неделю не может встретиться со своим подзащитным, хотя в это же время Торбин якобы дает показания против Мангера.

"Мы просим суд обязать следствие дать информацию по поводу того, жив ли Торбин", - сказал адвокат Мангера.

Сегодня в суде прокуратура просила сделать заседание по избрании меры пресечения Мангеру закрытым: для изучения диска с показаниями в том числе и Торбина.

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31 июля 2018 года неизвестный плеснул серной кислотой в лицо советнице мэра Херсона, общественной активистке Екатерине Гандзюк. 4 ноября она умерла. Этот уголовный процесс стал самым резонансным в Украине во второй половине 2018 года и начале 2019-го.

Родные и друзья Гандзюк заявили, что главный подозреваемый в организации убийства Алексей Левин (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке "Москал") якобы сотрудничал с главой облсовета Владиславом Мангером. Последний это опровергает. Помимо Мангера они считают, что среди подозреваемых - глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и его зам Евгений Рищук. Они также отрицают подобную связь. Ее не видят также и в ГПУ.

11 февраля Мангеру сообщили о подозрении в заказе убийства. Ему избирают меру пресечения.

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Теги: убийство, Екатерина Гандзюк, сергей торбин, владислав мангер
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