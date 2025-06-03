У Мерца призывают выдворить всех оставшихся в Германии российских дипломатов
Родерих Кизеветтер (Фото: ЕРА/HAYOUNG JEON)

Представитель партии немецкого канцлера Фридриха Мерца, депутат Родерих Кизеветтер, призвал выслать из Германии всех российских дипломатов в связи с ростом российских кибератак и диверсий. Его цитирует DW.

"Мы должны выслать оставшихся агентов и дипломатов", – сказал Кизеветтер, который является заместителем председателя парламентского комитета по контролю за спецслужбами.

Он также считает нужным закрыть Российский дом в Берлине и другие подобные учреждения.

Российский дом проводит культурные мероприятия и организует курсы русского языка. Он находится в управлении российского государственного агентства, которое подчиняется Министерству иностранных дел РФ и включено в санкционный список Евросоюза. По мнению ЕС, агентство много лет работает как основной центр для сети граждан РФ и агентов влияния, а также активно распространяет кремлевскую пропаганду.

  • 17 марта 2025 года Генеральная прокуратура Литвы передала в суд уголовное производство по поджогам торгового центра IKEA в Вильнюсе, который произошел 9 мая 2024 года. За его организацией стоит Россия. Обвиняемый в поджоге – гражданин Украины, который на момент преступления был несовершеннолетним.
  • 12 мая польские правоохранители заявили о причастности двух граждан Украины к поджогу торгового центра в Варшаве в мае 2024 года, одному из них предъявлены обвинения.
  • 14 мая стало известно, что в Германии и Швейцарии задержали нескольких украинцев, подозреваемых в попытке по заказу российских спецслужб отправить взрывчатку по почте.
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