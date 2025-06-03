У Мерца призывают выдворить всех оставшихся в Германии российских дипломатов
Представитель партии немецкого канцлера Фридриха Мерца, депутат Родерих Кизеветтер, призвал выслать из Германии всех российских дипломатов в связи с ростом российских кибератак и диверсий. Его цитирует DW.
"Мы должны выслать оставшихся агентов и дипломатов", – сказал Кизеветтер, который является заместителем председателя парламентского комитета по контролю за спецслужбами.
Он также считает нужным закрыть Российский дом в Берлине и другие подобные учреждения.
Российский дом проводит культурные мероприятия и организует курсы русского языка. Он находится в управлении российского государственного агентства, которое подчиняется Министерству иностранных дел РФ и включено в санкционный список Евросоюза. По мнению ЕС, агентство много лет работает как основной центр для сети граждан РФ и агентов влияния, а также активно распространяет кремлевскую пропаганду.
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