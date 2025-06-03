У Мерца призывают выдворить всех оставшихся в Германии российских дипломатов

Родерих Кизеветтер, депутат от ХДС, считает нужным избавиться от всех российских дипломатов на фоне роста кибератак и диверсий

Родерих Кизеветтер (Фото: ЕРА/HAYOUNG JEON)

Представитель партии немецкого канцлера Фридриха Мерца, депутат Родерих Кизеветтер, призвал выслать из Германии всех российских дипломатов в связи с ростом российских кибератак и диверсий. Его цитирует DW.

"Мы должны выслать оставшихся агентов и дипломатов", – сказал Кизеветтер, который является заместителем председателя парламентского комитета по контролю за спецслужбами.