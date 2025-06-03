У Мерца закликають видворити усіх російських дипломатів, які ще залишились у Німеччині

Представник партії німецького канцлера Фрідріха Мерца, депутат Родеріх Кізеветтер закликав вислати із Німеччини усіх російських дипломатів у зв'язку зі зростанням російських кібератак і диверсій. Його цитує DW.

"Ми маємо вислати агентів і дипломатів, що залишилися", – сказав Кізеветтер, який є заступником голови парламентського комітету з контролю за спецслужбами.

Він також вважає за потрібне зачинити Російський дім у Берліні та інші подібні установи.

Російський дім проводить культурні заходи та організовує курси російської мови. Він знаходиться під управлінням російського державного агентства, яке підпорядковується Міністерству закордонних справ РФ і включене до санкційного списку Євросоюзу. На думку ЄС, це агентство багато років працює як основний центр для мережі громадян РФ та агентів впливу, а також активно поширює кремлівську пропаганду.

17 березня 2025 року Генеральна прокуратура Литви передала до суду кримінальне провадження щодо підпалу торгового центру IKEA у Вільнюсі, який стався 9 травня 2024 року. За його організацією стоїть Росія. Обвинувачений у підпалі – громадянин України, який на момент злочину був неповнолітнім.

12 травня польські правоохоронці заявили про причетність двох громадян України до підпалу торгівельного центру у Варшаві у травні 2024 року, одному з них висунули звинувачення.

14 травня стало відомо, що у Німеччині та Швейцарії затримали кількох українців, яких підозрюють у спробі на замовлення російських спецслужб надіслати вибухівку поштою.