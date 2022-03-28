У нас есть агенты в РФ, в том числе в администрации Путина — глава ГУР Минобороны

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что у ГУР есть агенты в руководстве России, в том числе в администрации диктатора Путина. Именно благодаря информации от этих агентов украинским военным удалось с максимальным ущербом поразить десантный российский корабль в порту Бердянска. Об этом Буданов сказал в интервью изданию Coffee or Die, фрагмент которого опубликовало Минобороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Буданов рассказал, что он не удивлен тем, что российская агрессия против Украины не имеет успеха, и отметил, что Украина посредством агентурной разведки, включая источники в Кремле, получает большое количество информации о намерениях России.

Украинцам удалось проникнуть во многие сектора российского военного, политического и финансового руководства и использовать добытую информацию с большой пользой, утверждает он.

В качестве примера такой деятельности Буданов привел недавний ракетный удар в Бердянске, в результате которого был уничтожен десантный корабль РФ. Благодаря данным разведки, Украина нанесла удар с максимальным ущербом – когда к кораблю подошли бензовозы и грузовики с боеприпасами.

В том числе, отметил Буданов, Украина добилась значительного прогресса в киберразведке. Так, кроме информации о российских военных, Украина смогла "отлично увидеть оборот российских денег". "Мы также знаем, что происходит в топливной сфере России, и отслеживаем все инновации вооружения", – сказал генерал Буданов.

Кроме того, руководитель ГУР отметил важность обмена разведывательной информацией с союзниками. В американской разведке этот обмен называют "революционным".

Читайте также: Украине нужны истребители F-22 и F-35, наши летчики смогут летать на них – Буданов

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.