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У оккупантов растет смертность среди раненых – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 07:55
У оккупантов растет смертность среди раненых – Генштаб - Фото
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У российских оккупантов растет смертности среди раненых. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 24 марта.

Генштаб отмечает увеличение смертности среди раненых россиян в период с 17 по 21 марта, причина – рост количества получения тяжелых ранений и некачественное медицинское обеспечение, в частности, из-за недостаточно профессионального медицинского персонала.

По данным Генштаба, оккупанты решили увеличить число койко-мест в госпиталях на временно захваченной территории Луганской области.

"В частности, в населенном пункте Троицкое, количество койко-мест военного госпиталя увеличено вдвое, с 200 до 400", – сообщили в Генштабе ВСУ. 

Отмечается, что все раненые офицеры были эвакуированы на территорию Российской Федерации вертолетами в период с 17 по 18 марта.

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Наталія Медведєва
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