У оккупантов растет смертность среди раненых – Генштаб
У российских оккупантов растет смертности среди раненых. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 24 марта.
Генштаб отмечает увеличение смертности среди раненых россиян в период с 17 по 21 марта, причина – рост количества получения тяжелых ранений и некачественное медицинское обеспечение, в частности, из-за недостаточно профессионального медицинского персонала.
По данным Генштаба, оккупанты решили увеличить число койко-мест в госпиталях на временно захваченной территории Луганской области.
"В частности, в населенном пункте Троицкое, количество койко-мест военного госпиталя увеличено вдвое, с 200 до 400", – сообщили в Генштабе ВСУ.
Отмечается, что все раненые офицеры были эвакуированы на территорию Российской Федерации вертолетами в период с 17 по 18 марта.
- На протяжении минувших суток российские оккупанты не прекращали штурмовать Бахмут, безуспешно атаковали в районе Авдеевки и Марьинки.
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