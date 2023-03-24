У оккупантов растет смертность среди раненых – Генштаб

У российских оккупантов растет смертности среди раненых. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 24 марта.

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Генштаб отмечает увеличение смертности среди раненых россиян в период с 17 по 21 марта, причина – рост количества получения тяжелых ранений и некачественное медицинское обеспечение, в частности, из-за недостаточно профессионального медицинского персонала.

По данным Генштаба, оккупанты решили увеличить число койко-мест в госпиталях на временно захваченной территории Луганской области.

"В частности, в населенном пункте Троицкое, количество койко-мест военного госпиталя увеличено вдвое, с 200 до 400", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что все раненые офицеры были эвакуированы на территорию Российской Федерации вертолетами в период с 17 по 18 марта.

На протяжении минувших суток российские оккупанты не прекращали штурмовать Бахмут, безуспешно атаковали в районе Авдеевки и Марьинки.

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Наталія Медведєва

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