У ООН есть надежные утверждения: РФ использовала кассетные боеприпасы в населенных пунктах

У ООН есть надежные утверждения, что Россия не менее 24 раз использовала кассетные боеприпасы в населенных пунктах Украины. Об этом сообщает ООН в Twitter.

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"Управление ООН по правам человека получило заслуживающие доверия утверждения о том, что российские вооруженные силы применяли кассетные боеприпасы в населенных пунктах не менее 24 раз", – говорится в сообщении.

ООН также расследует утверждения о якобы применении такого оружия украинскими военными.

СПРАВКА. Кассетные боеприпасы снаряжены множеством более мелких боевых элементов, которые разбрасываются на заданной высоте. Они позволяют поражать большую площадь, чем обычными боеприпасами. Российские войска в частности применили боеприпасы этого типа при атаке на Николаев 17 марта. Правозащитная организация Human Rights Watch считает, что эти обстрелы "могут быть приравнены к военным преступлениям".

Марк Сировой

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