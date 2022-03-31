У ООН есть надежные утверждения: РФ использовала кассетные боеприпасы в населенных пунктах
У ООН есть надежные утверждения, что Россия не менее 24 раз использовала кассетные боеприпасы в населенных пунктах Украины. Об этом сообщает ООН в Twitter.
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"Управление ООН по правам человека получило заслуживающие доверия утверждения о том, что российские вооруженные силы применяли кассетные боеприпасы в населенных пунктах не менее 24 раз", – говорится в сообщении.
ООН также расследует утверждения о якобы применении такого оружия украинскими военными.
СПРАВКА. Кассетные боеприпасы снаряжены множеством более мелких боевых элементов, которые разбрасываются на заданной высоте. Они позволяют поражать большую площадь, чем обычными боеприпасами.
Российские войска в частности применили боеприпасы этого типа при атаке на Николаев 17 марта. Правозащитная организация Human Rights Watch считает, что эти обстрелы "могут быть приравнены к военным преступлениям".
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