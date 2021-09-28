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У партнеров Украины "нет аппетита" к введению новых системных санкций против РФ – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 00:04
У партнеров Украины
Дмитрий Кулеба (скриншот с видео)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у западных партнеров Украины "нет аппетита" к введению новых системных санкций против России из-за незаконных выборов в нелегитимную Госдуму на временно оккупированных территориях Украины. Об этом Кулеба сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV.

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"Давайте скажем правду, что сейчас аппетита среди партнеров на применение новых системных секторальных санкций нет. Это не значит что мы не должны работать над тем, чтобы такой аппетит появился, мы над этим работаем, и эта тема будет обсуждаться во время саммита Украина-ЕС, который скоро состоится, но есть реальная политика, она такая, как есть", – сказал Кулеба.

Так он ответил на реплику бывшего вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, народного депутата от Евросолидарности Иванны Климпуш-Цинцадзе о том, что реакцией Украины на незаконное проведение выборов в Госдуму РФ, включая незаконную паспортизацию, должно быть требование новых санкций против РФ со стороны Запада.

Кулеба добавил, что заявления о непризнании выборов в Госдуму на оккупированных территориях, а не выборов в парламент РФ в целом, также имели свой эффект.

"Из-за заявлений, например, Турции о непризнании выборов в аннексированном Крыму в российско-турецких отношениях произошел очередной виток кризиса", – сказал Кулеба.

СПРАВКА. 17–19 сентября 2021 года в РФ состоялись местные, региональные "выборы", а также "выборы" в нелегитимную Госдуму. Частично голосование проходило онлайн/удаленно. Поскольку за годы оккупации части украинского Донбасса там раздали более 650 000 российских паспортов, сотни тысяч таких людей впервые в истории этой войны проголосовали в РФ. Оккупанты подвозили жителей ОРДЛО на сотнях автобусов. Против всех, кто принимал участие в организации и проведении этих "выборов", будут введены санкции СНБО. СБУ открыла уголовное дело.
  • Министерство иностранных дел Украины выразило "решительный протест" и осудило незаконное проведение выборов.
  • США и Великобритания заявили, что не признают итоги "выборов" в российский парламент, которые прошли на территории временно оккупированного Крыма.
  • В МИД Турции заявили, что Анкара по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины, не признает незаконную аннексию Крыма, потому не признает "выборы" на оккупированном полуострове.
  • Евросоюз тоже заявил, что не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму и остается непоколебимым в поддержке территориальной целостности Украины. 

Вадим Ребрина
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иванна климпуш-цинцадзе МИД госдума рф дмитрий кулеба
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