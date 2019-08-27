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У Порошенко назвали кандидатуру главы комитета по деоккупации

У Порошенко назвали кандидатуру главы комитета по деоккупации - Фото
Ахтем Чийгоз (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.08.2019, 13:53

Европейская солидарность предлагает на эту должность замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза

27 августа Европейская солидарность на заседании подготовительной депутатской подгруппы предложила кандидатуру Ахтема Чийгоза на должность главы комитета по вопросам прав человека и деоккупации. Об этом сообщил журналистам представитель политсилы Артур Герасимов, передает Укринформ.

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"Сегодня мы под стенограмму в присутствии всех коллег предложили на руководство комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав национальных меньшинств, межнациональных отношений, кандидатуру представителя Европейской солидарности Ахтема Чийгоза. Мы сделали предложение для того, чтобы коллеги могли изучить ситуацию и поддержать эту кандидатуру", - отметил Герасимов.

Справка. Ахтем Чийгоз - украинский крымскотатарский политик, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа. Поддержал митинги на Майдане Независимости в Киеве в конце 2013 года. Чийгоз был похищен оккупантами в Крыму в январе 2015 года. Ему вменяли в вину "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014-го - день, когда крымские татары и проукраинские жители полуострова вышли на протест против захвата Крыма Россией. В 2017 Чийгоз вместе с другим крымскотатарским политзаключенным Ильми Умеровым были выданы Турции и освобождены от отбывания наказания. На внеочередных парламентских выборах был избран депутатом от Европейской солидарности.

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