У Порошенко назвали кандидатуру главы комитета по деоккупации

Ахтем Чийгоз (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

27 августа Европейская солидарность на заседании подготовительной депутатской подгруппы предложила кандидатуру Ахтема Чийгоза на должность главы комитета по вопросам прав человека и деоккупации. Об этом сообщил журналистам представитель политсилы Артур Герасимов, передает Укринформ.

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"Сегодня мы под стенограмму в присутствии всех коллег предложили на руководство комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыма, прав национальных меньшинств, межнациональных отношений, кандидатуру представителя Европейской солидарности Ахтема Чийгоза. Мы сделали предложение для того, чтобы коллеги могли изучить ситуацию и поддержать эту кандидатуру", - отметил Герасимов.

Справка. Ахтем Чийгоз - украинский крымскотатарский политик, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа. Поддержал митинги на Майдане Независимости в Киеве в конце 2013 года. Чийгоз был похищен оккупантами в Крыму в январе 2015 года. Ему вменяли в вину "организацию массовых беспорядков" 26 февраля 2014-го - день, когда крымские татары и проукраинские жители полуострова вышли на протест против захвата Крыма Россией. В 2017 Чийгоз вместе с другим крымскотатарским политзаключенным Ильми Умеровым были выданы Турции и освобождены от отбывания наказания. На внеочередных парламентских выборах был избран депутатом от Европейской солидарности.

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