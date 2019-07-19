У Порошенко назвали обыски в Богдане провокацией трех человек

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В партии Европейская солидарность заявили, что обыски в корпорации Богдан не имеют отношения ни к партии, ни к ее лидеру и одному из владельцев корпорации Петру Порошенко. Там считают, что за "провокацией" стоят Виктор Медведчук, Евгений Мураев и Игорь Коломойский. Об этом сообщает пресс-служба Евросолидарности.

Там назвали обыски "срежиссированным спектаклем, который имеет целью дискредитацию нашей политической силы и ее лидера".

"Подчеркиваем, что следственные действия, которые происходят сегодня, не имеют никакого отношения ни к Европейской солидарности, ни к Петру Порошенко", - говорится в заявлении.

В партии считают, что главная цель обысков – "организация политической картинки", так как первыми к офису Богдана прибыли якобы телеканалы, "за которыми стоят Медведчук, Мураев и Коломойский, которые, очевидно, и являются заказчиками соответствующей провокации".

Сегодня детективы НАБУ осуществляют обыски в помещениях компании Богдан Моторс, в том числе в спортивном клубе 5 элемент, совладельцем которых является Порошенко.