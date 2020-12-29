У Зеленского отреагировали на заявление из Кремля, что на Банковой "нет политической воли"

В Кремле "не видят политической воли" президента Владимира Зеленского к нормализации отношений. В Офисе Зеленского считают такие заявления Москвы "пропагандой", "неправдоподобным цинизмом" и "абсурдом".

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"Пока мы не видим и не слышим какой-то политической воли к нормализации наших двухсторонних отношений", – сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский пропагандистский ресурс РИА.

Он также заявил, что в Кремле "не видят никакой политической воли" к реализации минских и парижских договоренностей.

В Офисе Зеленского в ответ заявили, что "классическую российскую пропаганду никто не отменял, и Песков абсолютно предсказуем в своих словах". Об этом говорится в комментарии советника главы ОП Михаила Подоляка, который был предоставлен LIGA.net пресс-службой ОП.

В ОП отметили, что так и не было освобождения удерживаемых лиц, хотя для этого нужно лишь "несколько простых решений со стороны России". В ОП также заявили, что Украина сделала все для работы новых пунктов пропуска на Донбассе, однако их открытие блокируют "представители контролируемых Россией оккупационных структур".

Эти два примера подчеркивают, что проблема деэскалации точно не в политической воле Украины, заявили в ОП. Там также считают, что "только благодаря личной настойчивости Зеленского удалось разблокировать многие сложные вопросы, не имевшие решений годами".

"Если РФ упорно не выполняет даже базовые обещания гуманитарного характера, которые действительно могли бы облегчить жизнь и сократить страдания людей из-за войны, то разговоры о политике с их стороны выглядят чересчур цинично и неправдоподобно. А с точки зрения людей на Донбассе – даже абсурдно", – подытожили в ОП.

14 декабря сообщалось, что замспикера нелегитимной российской Госдумы Петр Толстой назвал Украину "частью России" и "ногой, которая болит и которую надо лечить".

Марк Сировой , Юрий Смирнов

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