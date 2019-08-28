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У Путина отреагировали на освобождение Вышинского

У Путина отреагировали на освобождение Вышинского - Фото
Кирилл Вышинский в суде (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.08.2019, 14:17

В Кремле прокомментировали освобождение пропагандиста

Россия приветствует решение освободить бывшего главного редактора ныне закрытого ресурса РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. Об этом заявил  пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков, сообщает российский РБК.

"Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. Пока в оценках ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда", - сказал он.

Сегодня суд отпустил Вышинского, подозреваемого в государственной измене. Меру пресечения ему изменили с содержания под стражей на личное обязательство.

Ранее адвокат Вышинского Андрей Доманский рассказал, что его подзащитный письменно не просил об обмене.

  • По версии СБУ, РФ использовала издание РИА Новости в информационной войне против Украины. Вышинский закрытым указом президента РФ награжден медалью "за возвращение Крыма". 15 мая его задержали.
  • В июне Вышинский заявил, что отказывается от украинского гражданства и обратился к президенту РФ Владимиру Путину за помощь. В ГМС ответили, что выход Вышинского из украинского гражданства невозможен, для этого существует специальная процедура.
  • 6 сентября Херсонский городской суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока ареста бывшего руководителя РИА Новости до 4 ноября.
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дмитрий песков кирилл вышинский
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