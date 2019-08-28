У Путина отреагировали на освобождение Вышинского

Кирилл Вышинский в суде (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Россия приветствует решение освободить бывшего главного редактора ныне закрытого ресурса РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков, сообщает российский РБК.

"Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. Пока в оценках ограничимся. Мы приветствуем это решение украинского суда", - сказал он.

Сегодня суд отпустил Вышинского, подозреваемого в государственной измене. Меру пресечения ему изменили с содержания под стражей на личное обязательство.

Ранее адвокат Вышинского Андрей Доманский рассказал, что его подзащитный письменно не просил об обмене.