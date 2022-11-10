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У Путина заканчиваются варианты влияния на ситуацию в Украине – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 16:40
У Путина заканчиваются варианты влияния на ситуацию в Украине – Bloomberg - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин теряет возможность изменить неудачный ход своего вторжения в Украину, об этом свидетельствуют несколько событий, которые произошли в последние дни. Об этом пишет Bloomberg.

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В частности, проблемы, с которыми сейчас сталкивается Путин в связи со своим вторжением в Украину, подчеркнули два события.

Первое: приказ российских военных отступить на левый берег Днепра в Херсонской области – это, как пишет Bloomberg, является серьезной неудачей на поле боя.

Второе: решение Путина не ехать на саммит Большой двадцатки, который состоится на следующей неделе в Индонезии. Отказ от этой поездки, по мнению Bloomberg, подчеркивает снижающееся дипломатическое влияние российского диктатора.

Как отмечается, Путин не присутствовал, когда его министр обороны и главнокомандующий в Украине объявили о выводе войск на телевизионном совещании.

"Кремль не горит желанием ассоциировать президента с поражениями, которые противоречат его заявлению о присоединении Херсона и трех других украинских территорий навсегда", – пишет Bloomberg.

Любую потенциальную выгоду от участия Путина в G20 перевешивает риск столкнуться с жесткой критикой за вторжение со стороны президента США Джо Байдена и других мировых лидеров.

Bloomberg отмечает, что Путин мог рассчитывать на дипломатическую поддержку лидера Китая Си Цзиньпина или премьер-министра Индии Нарендры Моди, но оба они на прошлой неделе выразили недовольство Россией.

Си предостерег от любого применения ядерного оружия, а министр иностранных дел Индии четко дал понять в Москве, что развивающиеся страны испытывают "очень острую боль" из-за того, что война разжигает продовольственную и энергетическую нестабильность.

"Пока нет никаких признаков того, что Путин готов сдаться и попросить мира, но его пространство для маневра все равно сужается", – резюмирует Bloomberg.

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Наталія Медведєва
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война владимир путин
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