Генерал армии Британии: "Отступление" россиян из Херсона – "большое унижение" для Путина

Генерал британской армии Ричард Ширрефф, бывший заместитель верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО, заявил Sky News, что потеря Херсона будет "большим унижением" для российского диктатора Владимира Путина.

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"Херсон был первым захваченным городом. Он с большой помпой объявил, что следующей будет Херсонская губерния – и это масштабное поражение", – сказал Ширрефф.

"Это означает, что россияне отступили. Это значит, что украинцы обезопасили побережье Черного моря. Это означает большое поражение российской армии", – добавил он.

Генерал сказал, что это также, вероятно, окажет "драматическое" влияние на моральное состояние российских военных.

"Мы видели падение морального духа России на севере в районе Харькова во время молниеносных атак украинцев в сентябре и начале октября", – сказал он.

"Так что это ("отступление". – Прим. ред.) совсем не поможет российскому делу. Все это направлено на помощь украинцам", – считает Ширрефф.

Он добавил, что Путин пытается "удержать как можно большую часть оккупированной Украины", открывая возможность переговоров.

Однако генерал настаивал на том, что Запад "не должен подталкивать" президента Владимира Зеленского к переговорам.

10 ноября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что на правом берегу Днепра в Херсонской области еще остаются силы российских оккупантов, однако противник перемещает войска и технику.

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Вадим Ребрина

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