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Генерал армии Британии: "Отступление" россиян из Херсона – "большое унижение" для Путина

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2022, 15:57
Генерал армии Британии:
Владимир Путин (Фото: EPA)

Генерал британской армии Ричард Ширрефф, бывший заместитель верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО, заявил Sky News, что потеря Херсона будет "большим унижением" для российского диктатора Владимира Путина.

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"Херсон был первым захваченным городом. Он с большой помпой объявил, что следующей будет Херсонская губерния – и это масштабное поражение", – сказал Ширрефф.

"Это означает, что россияне отступили. Это значит, что украинцы обезопасили побережье Черного моря. Это означает большое поражение российской армии", – добавил он.

Генерал сказал, что это также, вероятно, окажет "драматическое" влияние на моральное состояние российских военных.

"Мы видели падение морального духа России на севере в районе Харькова во время молниеносных атак украинцев в сентябре и начале октября", – сказал он.

"Так что это ("отступление". – Прим. ред.) совсем не поможет российскому делу. Все это направлено на помощь украинцам", – считает Ширрефф.

Он добавил, что Путин пытается "удержать как можно большую часть оккупированной Украины", открывая возможность переговоров.

Однако генерал настаивал на том, что Запад "не должен подталкивать" президента Владимира Зеленского к переговорам.

  • 10 ноября в оперативном командовании "Юг" сообщили, что на правом берегу Днепра в Херсонской области еще остаются силы российских оккупантов, однако противник перемещает войска и технику.

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Вадим Ребрина
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война владимир путин Херсон ричард ширрефф
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