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У Шольца считают, что еще рано говорить о гарантиях безопасности для Украины

Цей матеріал також доступний українською
13.02.2023, 16:41
У Шольца считают, что еще рано говорить о гарантиях безопасности для Украины - Фото
Штеффен Хебештрайт (фото — EPA)

В немецком правительстве считают, что о гарантиях безопасности для Украины говорить пока рано. Об этом сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, передает немецкий сайт n-tv.

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В правительстве канцлера Германии Олафа Шольца считают, что еще слишком рано говорить о том, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, но Украина "по понятным причинам" заинтересована в том, чтобы не подвергнуться нападению со стороны РФ в третий раз.

Хебештрайт также сказал, что Германия не критикует решение Мюнхенской конференции по безопасности не приглашать представителей РФ. Он подчеркнул, что у Германии и Запада нет недостатка в желании вести переговоры, но Россия должна создать условия для содержательного диаолога.

Читайте также: Идем в НАТО. Ермак и Расмуссен показали Зеленскому гарантии безопасности от РФ: что там

Оксана Житнюк
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Германия война гарантии безопасности
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