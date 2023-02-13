У Шольца считают, что еще рано говорить о гарантиях безопасности для Украины

В немецком правительстве считают, что о гарантиях безопасности для Украины говорить пока рано. Об этом сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, передает немецкий сайт n-tv.

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В правительстве канцлера Германии Олафа Шольца считают, что еще слишком рано говорить о том, как могут выглядеть гарантии безопасности для Украины, но Украина "по понятным причинам" заинтересована в том, чтобы не подвергнуться нападению со стороны РФ в третий раз.

Хебештрайт также сказал, что Германия не критикует решение Мюнхенской конференции по безопасности не приглашать представителей РФ. Он подчеркнул, что у Германии и Запада нет недостатка в желании вести переговоры, но Россия должна создать условия для содержательного диаолога.

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Оксана Житнюк

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