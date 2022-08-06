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У СНБО есть список из 86 людей, которые влияют на политику Путина и Кремля — Данилов

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 08:39
У СНБО есть список из 86 людей, которые влияют на политику Путина и Кремля — Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что как минимум 86 человек в России влияют на политику Кремля и российского диктатора Владимира Путина. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, в аппарате СНБО есть проект под названием "Мавзолей Путина" — это список из 86 лиц, которые влияют на политику Кремля. Он отметил, что война не сводится к пулям и снарядам, также она касается медиа, энергетики, продовольствия и других сфер.

"Кто бы ни пришел после Путина — "коллективный Путин никуда не исчезнет". В современном мире никакие переговоры не могут быть подковерными и закрытыми. Пока мы не знаем, с кем на территории России будем вести финальные переговоры. Наша позиция проста: отстаньте от нас, идите на свою землю, которой у вас пока много. Вас здесь не будет, это наша земля", — заявил Данилов. 

Читайте также: Данилов: РФ нужно деколонизировать, дерусифицировать и лишить ядерного оружия. ВСУ помогут 

Дмитрий Гриниченко
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война владимир путин снбо Алексей Данилов
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