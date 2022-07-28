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Данилов: РФ нужно деколонизировать, дерусифицировать и лишить ядерного оружия. ВСУ помогут

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 13:34
Данилов: РФ нужно деколонизировать, дерусифицировать и лишить ядерного оружия. ВСУ помогут - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия запустила процесс деструкции постсоветского пространства и собственной деколонизации полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля. Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, Россия лишается доминирующего влияния на страны бывшего СССР, страны Центральной Азии и Кавказа начинают переориентацию внешней политики на Турцию, Китай и Евросоюз, которые могут выступить гарантами их безопасности. 

Он отметил, что разрешается роль и значение ОДКБ и ЕЕП, которые начинают рассматриваться участниками как угрозы национальному суверенитету и инструментами российской экспансии. 

Также Данилов заявил, что войной против Украины Россия дала старт движениям в национальных республиках, которые "временно входят в состав РФ", упомянув Татарстан, Ичкерию, Саху, Сибирь, Урал, Дальний Восток и др. 

Секретарь СНБО подчеркнул, что в России формируются условия для разрушения системы управления, акций гражданского неповиновения и развертывания освободительного движения в национальных республиках.

"Весь демократический мир должен помочь национальным республикам и народам избавиться от колониального угнетения со стороны Московии для реализации своих международно признанных прав на независимость, самоопределение и обособление. Свобода народов – это полная деколонизация России. Деколонизация, дерусификация и денуклеаризация РФ. А ВСУ помогут вырвать ядовитые российские имперские зубы", — написал он.

Читайте также: "Свободные россияне" за границей уже рисуют карту деколонизации России – Данилов 

Дмитрий Гриниченко
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Россия война Алексей Данилов
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