Данилов: РФ нужно деколонизировать, дерусифицировать и лишить ядерного оружия. ВСУ помогут
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия запустила процесс деструкции постсоветского пространства и собственной деколонизации полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля. Об этом он написал в Facebook.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, Россия лишается доминирующего влияния на страны бывшего СССР, страны Центральной Азии и Кавказа начинают переориентацию внешней политики на Турцию, Китай и Евросоюз, которые могут выступить гарантами их безопасности.
Он отметил, что разрешается роль и значение ОДКБ и ЕЕП, которые начинают рассматриваться участниками как угрозы национальному суверенитету и инструментами российской экспансии.
Также Данилов заявил, что войной против Украины Россия дала старт движениям в национальных республиках, которые "временно входят в состав РФ", упомянув Татарстан, Ичкерию, Саху, Сибирь, Урал, Дальний Восток и др.
Секретарь СНБО подчеркнул, что в России формируются условия для разрушения системы управления, акций гражданского неповиновения и развертывания освободительного движения в национальных республиках.
- Министр обороны Алексей Резников рассказал о своем видении трех сценариев окончания войны. Согласно одному из них, Россия распадется на несколько разных субъектов – Татарстан, Башкортостан и пр.
- Начальник военной разведки Кирилл Буданов считает, что в августе наступит переломный момент в полномасштабной войне России против Украины на истощение, а к концу года масштабные боевые действия практически прекратятся, что закончится для РФ катастрофой.
- Он говорил, что Украина вернет все свои территории исключительно силой, другого пути нет.
Читайте также: "Свободные россияне" за границей уже рисуют карту деколонизации России – Данилов
Комментарии