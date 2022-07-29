У США пока недостаточно информации о произошедшем в Еленовке – Кирби

У Белого дома пока недостаточно информации о взрыве в колонии Еленовки, где оккупанты удерживали украинских военнопленных. Об этом заявил координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает корреспондент Голоса Америки в Белом доме Миша Комадовский.

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"Джон Кирби из КНБ об обстреле Еленовки на Донбассе, где российские войска удерживали украинских военнопленных: "У нас просто недостаточно информации, чтобы грамотно говорить об этих очень ранних сообщениях", – написал журналист.

Во временно оккупированной Еленовке, в колонии, где российские оккупанты удерживали украинских военнопленных, произошел взрыв, в результате которого, по данным Офиса генпрокурора, погибли около 40 бойцов, еще 130 были ранены. Россияне обвинили Украину в обстреле колонии. Украина заявляет, что не била по Еленовке, а взрыв — дело рук самих оккупантов.

По данным СБУ, россияне могли устроить теракт путем подрыва взрывчатки, заложенной в помещении колонии.

В ГУР Минобороны сообщили, что массовое убийство украинских военнопленных устроили наемники частной военной компании Вагнера по личной команде российского олигарха Евгения Пригожина, который считается собственником ЧВК.

Украина требует от ООН и Международного комитета Красного Креста, выступавших гарантами жизни и здоровья украинских военнопленных, немедленно отреагировать на их массовое убийство оккупантами и направить в Еленовку своих представителей с целью инспекционной миссии.

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Вадим Ребрина

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