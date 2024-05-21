У США спросили, чего они хотят от войны в Украине. В Госдепе ответили

Мэттью Миллер (Фото: ЕРА)

США хотят, чтобы Россия проиграла, Украина победила. Об этом на брифинге заявил спикер Госсекретаря Мэттью Миллер, отвечая на вопрос, какова истинная позиция Соединенных Штатов в российско-украинской войне.

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Журналист попросил Миллера прокомментировать заявление якобы президента Владимира Зеленского о том, что США "боятся и не хотят поражения России".

Чиновник честно ответил, что не слышал таких заявлений от украинского лидера, но добавил, что США так или иначе хотят победы Украины и поражения России.

"В этом конфликте есть две стороны. Одна из них — Россия, другая — Украина. Мы принципиально хотим видеть Украину победителем в этой войне и четко дали это понять — в частности, я думаю, предоставив ей миллиарды долларов помощи в сфере безопасности. Вы также видели, как госсекретарь произнес целую речь о стратегическом поражении, которое Россия сама навлекла на себя, начав этот конфликт", – высказался Миллер, добавив, что "не очень понимает, о чем идет речь".

Вероятно, журналист имел в виду недавнее интервью Зеленского AFP, где он заявил: "Мы находимся в абсурдной ситуации, когда Запад опасается, что Россия проиграет войну. И не хочет, чтобы Украина ее проиграла".

С апреля 2024 года США выделили два пакета по президентским полномочиям и еще $6 млрд через Инициативу содействия безопасности Украины (USAI), которые будут использованы для закупки новых вооружений у американских производителей для Украины.

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