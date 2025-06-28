У Трампа ответили на угрозы Ирана гендиректору МАГАТЭ Гросси
Государственный секретарь Марко Рубио осудил угрозы Ирана в адрес генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси. Соответствующий пост американский чиновник опубликовал в соцсети X.
"Призывы в Иране к аресту и казни генерального директора МАГАТЭ Гросси неприемлемы и должны быть осуждены", – написал Рубио.
По его словам, США поддерживают "важные усилия" Агенства по верификации и мониторингу в Иране и выражают признательность гендиректору и МАГАТЭ за "их преданность делу и профессионализм".
США призывают Исламскую Республику обеспечить защиту и безопасность персонала МАГАТЭ.
Ранее віце-спикер иранского парламента Хамид Реза Хаджи Бабаеи заявил, что страна запрещает доступ Гросси и установку камер наблюдения на ядерных объектах, передает агентство Mehr.
Выступая на похоронах высокопоставленных чиновников, ликвидированных во время израильской операции, Бабаеи заявил, что новое решение страны связано с тем, что Тегеран обнаружил секретные данные о своих ядерных объектах в документах, полученных от Израиля.
Тем временем дипломат и бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Гросси якобы способствовал убийству людей из-за доклада МАГАТЭ о ядерной программе Исламской республики.
- Накануне фактический лидер Ирана, аятолла Хаменеи, заявил о "победе в войне с Израилем". В ответ президент США Трамп написал, что это не так и что США спасли его от "позорной смерти".
- Глава МИД Ирана заявил, что если Трамп все еще хочет достичь соглашения с Тегераном, то должен отказаться от "неуважительного и неприемлемого" тона в отношении своего лидера.