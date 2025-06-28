У Трампа ответили на угрозы Ирана гендиректору МАГАТЭ Гросси

Государственный секретарь Марко Рубио осудил угрозы Ирана в адрес генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси. Соответствующий пост американский чиновник опубликовал в соцсети X.

"Призывы в Иране к аресту и казни генерального директора МАГАТЭ Гросси неприемлемы и должны быть осуждены", – написал Рубио.

Читайте также

По его словам, США поддерживают "важные усилия" Агенства по верификации и мониторингу в Иране и выражают признательность гендиректору и МАГАТЭ за "их преданность делу и профессионализм".

США призывают Исламскую Республику обеспечить защиту и безопасность персонала МАГАТЭ.

Ранее віце-спикер иранского парламента Хамид Реза Хаджи Бабаеи заявил, что страна запрещает доступ Гросси и установку камер наблюдения на ядерных объектах, передает агентство Mehr.

Выступая на похоронах высокопоставленных чиновников, ликвидированных во время израильской операции, Бабаеи заявил, что новое решение страны связано с тем, что Тегеран обнаружил секретные данные о своих ядерных объектах в документах, полученных от Израиля.

Тем временем дипломат и бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Гросси якобы способствовал убийству людей из-за доклада МАГАТЭ о ядерной программе Исламской республики.