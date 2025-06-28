Трамп заявил, что спас лидера Ирана от "позорной смерти". Тегеран просит изменить тон

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявление верховного лидера Ирана Али Хаменеи о "победе в войне с Израилем". В социальной сети он заявил, что это не так и что США спасли его от "позорной смерти".

"Почему так называемый верховный лидер так дерзко и бессмысленно заявил, что он выиграл войну с Израилем, когда он знает, что его заявление – ложь. Это не так. Как человек глубокой веры, он не должен лгать", – заявил Трамп.

Читайте также

Он заявил, что Иран был "разрушен", а три ядерных объекта – уничтожены. США точно знали, где скрывается Хаменеи, но не позволили Израилю и своей армии убить его, сказал американский президент.

"Я спас его от ужасной и позорной смерти. И он не должен меня благодарить", – заявил Трамп.

По его словам, в последний момент войны США попросили Израиль развернуть "очень большую группу самолетов", которые направлялись прямо в Тегеран. По словам Трампа, если бы он этого не сделал, был бы нанесен "финальный удар, который привел бы к огромному ущербу", в результате чего погибло бы много иранцев.

Трамп также отметил, что в последние дни он работал над возможным снятием санкций против Ирана, чтобы дать стране возможность быстрее восстановиться. Но после "удара в виде заявлений, полных гнева и ненависти", эта работа прекращена.

"Иран должен вернуться в русло мирового порядка, иначе для них все станет только хуже... У них нет надежды, и будет только хуже! Я хотел бы, чтобы руководство Ирана поняло, что часто от конфет получаешь больше, чем от кнута", – заявил Трамп.

В Иране отреагировали на заявление американского президента. Министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что если Трамп все еще хочет достичь соглашения с Тегераном, то должен отказаться от "неуважительного и неприемлемого" тона в отношении верховного лидера Ирана.

"Великий и могучий иранский народ показал миру, что у израильского режима нет другого выбора, кроме как бежать к "папочке", чтобы избежать обстрелов нашими ракетами. Мы не воспринимаем угрозы и обиды как добрые намерения", – отметил Арачки.

Он также заявил, что если иллюзии приведут к серьезным ошибкам, Иран не будет колебаться и раскроет "свои реальные возможности". А это положит конец любым иллюзиям относительно мощи страны.

"Доброжелательность порождает доброжелательность, а уважение порождает уважение", – резюмировал глава иранского МИД.