Трамп заявив, що врятував лідера Ірану від "ганебної смерті". Тегеран закликає змінити тон
Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву верховного лідера Ірану Алі Хаменеї про "перемогу у війні з Ізраїлем". У соціальній мережі він заявив, що це не так і що США врятували його від "ганебної смерті".
"Чому так званий верховний лідер так зухвало і безглуздо заявив, що він виграв війну з Ізраїлем, коли він знає, що його заява – брехня. Це не так. Як людина великої віри, він не повинен брехати", – заявив Трамп.
Він зазначив, що Іран був "зруйнований", а три ядерні об'єкти – знищені. США точно знали, де ховається Хаменеї, але не дозволили Ізраїлю та своїй армії його вбити, сказав американський президент.
"Я врятував його від огидної та ганебної смерті. І він не повинен дякувати мені", – заявив Трамп.
За його словами, в останній момент війни США попросили Ізраїль розвернути "дуже велику групу літаків", які прямували прямо до Тегерана. За словами Трампа, якби він цього не зробив, то був би завданий "кінцевий удар і величезна шкода", в результаті чого загинуло б багато іранців.
Трамп також зазначив, що останні дні він працював над можливим зняттям санкцій проти Ірану, щоб дати країні можливість швидше відновитися. Але після "удару у вигляді заяв, сповнених гніву та ненависті", ця робота припинена.
"Іран повинен повернутися до потоку світового порядку, інакше для них все стане тільки гірше... У них немає надії, і буде тільки гірше! Я хотів би, щоб керівництво Ірану усвідомило, що часто від цукерок отримуєш більше, ніж від батога", – заявив Трамп.
В Ірані відреагували на заяву американського президента. Міністр закордонних справ Аббас Аракчі заявив, що якщо Трамп все ще хоче досягти угоди з Тегераном, то повинен відмовитися від "нешанобливого та неприйнятного" тону щодо верховного лідера Ірану.
"Величний і могутній іранський народ показав світу, що в ізраїльського режиму немає іншого вибору, окрім як бігти до "татуся", щоб уникнути обстрілів нашими ракетами. Ми не сприймаємо погроз і образ доброзичливо", – зазначив Аракчі.
Він також заявив, що якщо ілюзії призведуть до серйозних помилок, Іран не вагатиметься і розкриє "свої реальні можливості". А це покладе край будь-яким ілюзіям щодо могутності країни.
"Доброзичливість породжує доброзичливість, а повага породжує повагу", – підсумував глава іранського МЗС.
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